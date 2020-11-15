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ماذا تعني الأرقام الموجودة على العبوات البلاستيكية؟.. «الغذاء والدواء» توضح

ماذا تعني الأرقام الموجودة على العبوات البلاستيكية؟.. «الغذاء والدواء» توضح
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، معاني الأرقام المستخدمة داخل رمز مثلث إعادة التدوير على العبوات البلاستيكية.

 ووفقاً لـ”عكاظ”، أبانت الهيئة أن الرقم 1 يعني أنها مصنوعة من عديد ايثلين ترافثاليت ويتميز بأنه متين ويستخدم عادة لتعبئة المشروبات الغازية ومياه الشرب والفول السوداني والمربى.

 وأضافت أن الرقم 2 يعني أن العبوة مصنوعة من عديد ايثيلين عالي الكثافة ويتميز بمقاومته للكيماويات ويستخدم عادة لتعبئة الحليب والعصائر والمياه والأكياس الداخلية لعبوات حبوب الإفطار، بينما الرقم 3 مصنوعة من الفينيل وتتميز بالنقاوة وتعدد الاستعمالات وتستخدم في عبوات المواد الغذائية.

 وأشارت إلى أن العبوات التي تحمل الرقم 4 تتميز بالمرونة والمتانة ومصنوعة من عديد ايثيلين منخفض الكثافة وتستخدم لصناعة أكياس الخبز والأغذية المجمدة وقوارير العسل.

 ولفتت إلى أن العبوات التي تحمل الرقم 5 مصنوعة من عديد بروبلين وتتميز بمقاومتها الكيميائية الجيدة ومقاومتها للحرارة والزيوت والدهون وتستخدم عادة لصنع عبوات الكاتشب

 وأكدت أن العبوات التي تحمل الرقم 6 مصنوعة من عديد ستايرين وهي مادة بلاستيكية متعددة الاستعمالات كمادة صلبة أو مرغاة «فلينية» وتستخدم لعبوات الأغذية السريعة مثل الساندويتشات والبيتزا والفول.

 أما الرقم 7 فيعني أن العبوة مصنوعة من مواد بلاستيكية أخرى مثل البولي كربونات وتستخدم في العبوات الكبيرة مثل المياه المعبأة.

 

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