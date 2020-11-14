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أوهم زبائنه بـ«هواتف مخفضة».. إحالة صاحب متجر إلكتروني للجهات الأمنية بتهمة الاحتيال

أوهم زبائنه بـ«هواتف مخفضة».. إحالة صاحب متجر إلكتروني للجهات الأمنية بتهمة الاحتيال
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تواصل – فريق التحرير:

أحالت وزارة التجارة صاحب متجر إلكتروني مختص في بيع أجهزة الجوال إلى الجهات الأمنية، إثر ثبوت قيامه بعرض أجهزة جوال بأسعار مخفضة عبر الموقع الإلكتروني للمتجر، والإعلان عن ذلك عن طريق عدد من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، واستلام حوالات من المشترين عبر الحساب البنكي الخاص بالمتجر بقيمة إجمالية تجاوزت 4 ملايين ريال، مع عدم الالتزام بتسليم الأجهزة المعلن عنها للمشترين أو إعادة المبالغ لهم خلال الفترة المحددة نظامًا.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه بناء على ما ورد إليها من بلاغات حول المتجر المذكور فقد تم رصد مخالفة المتجر الإلكتروني وإحالة ما يتعلق باشتباه وجود قضية نصب واحتيال إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراء النظامي حيال ذلك، وإحالة مخالفة المتجر والمعلنين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية وفقًا لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية تمهيدا لتطبيق العقوبات النظامية.

وأكدت وزارة التجارة، أنها ترصد مخالفات كافة المتاجر الممارسة للتجارة الإلكترونية، وذلك وفقًا لاختصاصها بمهام رصد وتتبع نشاط التجارة الإلكترونية لحماية وحفظ حقوق المستهلكين وإيجاد بيئة تجارية منافسة وعادلة.

وشددت وزارة التجارة على متابعتها المستمرة لتطبيق نظام التجارة الإلكترونية وإيقاع العقوبات النظامية على المتجر مخالف والتي تصل إلى غرامة مليون ريال وحجب وإغلاق المواقع المخالفة والمنع من مزاولة النشاط.

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