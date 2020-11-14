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خبراء: تزامن الإصابة بالإنفلونزا وفيروس كورونا أمر ممكن

خبراء: تزامن الإصابة بالإنفلونزا وفيروس كورونا أمر ممكن
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تواصل – وكالات:

يواجه العالم تفشي وباء كورونا منذ شهور، والآن حل علينا الآن موسم الإنفلونزا المخيف. فهل من الممكن أن يصاب شخص بالفيروسين معاً في نفس الوقت؟

الاجابة، بكل أسف، “نعم”، حيث من الممكن أن يصاب المرء في نفس الوقت بالإنفلونزا العادية ومرض “كوفيد-19” الذي ينجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرته صحيفة “فيلادلفيا إنكوايرر”.

ولكن، ماذا يعني ذلك؟
تقول الصحيفة الأمريكية إن خبراء الصحة مازالوا يدرسون إلى أي مدى يشيع ذلك، وما الذي يمكن أن يحدث إذا أصيب شخص ما بفيروسي الإنفلونزا وكورونا.

للمرة الأولى.. تداخل محتمل
يشار إلى أن موسم الإنفلونزا عادة ما يتراجع تدريجياً بحلول شهر أبريل من كل عام، أو قبل ذلك، ولم تعلن منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا كوباء، ولم تبدأ في وضع القيود لمكافحته، حتى شهر مارس الماضي. وسيكون موسم الخريف والشتاء الحالي المرة الأولى التي سيحدث فيها تداخل محتمل بين الفيروسين.

ويقول الدكتور إريك ساشينوالا، المدير الطبي للوقاية من العدوى ومكافحتها بمركز أينشتاين الطبي في فيلادلفيا: “ليس لدينا الخبرة الكافية لنحدد حقاً ما إذا كان الوضع عسيراً لدرجة تجعل من الصعب علاجه.”

وأوضح: “إنه أمر منطقي بكل تأكيد إذا كان هناك شخص مصاب بنوعي العدوى، فمن الأصعب بالنسبة لجسده أن يقاوم ذلك. وهذان نوعان من الفيروسات التي يمكن أن تسبب أضراراً في الرئة، والالتهاب الرئوي”.

الفئة الأكثر عرضة للخطر
والأشخاص المعرضون للنسبة الأكبر من خطر الإصابة بالعدويين، هم كبار السن، والذين يعانون من بعض الحالات الصحية الأساسية، والحوامل، بحسب “فيلادلفيا إنكوايرر”.

توصية بلقاح الانفلونزا
ويساور الأطباء مخاوف في الوقت الحالي بشأن كيف يمكن أن يؤثر حدوث العدوى المضاعفة بهذين المرضين على نظام الرعاية الصحية، الذي ينوء تحت حمل ثقيل بالفعل، وهذا هو السبب الرئيسي الذي يدفع الخبراء إلى حث الجميع على الحصول على لقاح الإنفلونزا في أقرب وقت ممكن.

ويُعتقد أن فيروس الإنفلونزا أقل فتكاً من كورونا، إلا أنه يصيب ملايين الأشخاص سنوياً، وفي أثناء السنوات التي تحدث فيها العدوى بصورة سيئة، يمكن أن تعج المستشفيات بالمصابين. وفي موسم الإنفلونزا في عامي 2017 و2018 بالولايات المتحدة، قدّر المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عدد الحالات التي دخلت المستشفيات لأسباب مرتبطة بالإنفلونزا بـ 810 آلاف، وحالات الوفاة بـ 61 ألفاً.

احتياطات واجب اتخاذها
ومع ذلك، يأمل الخبراء في أن يؤدي ما يقوم به الأشخاص من احتياطات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا – مثل استخدام أقنعة الوجه (الكمامات)، واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، وغسل الأيدي باستمرار – إلى حماية الكثير من الناس من الإصابة بالإنفلونزا هذا العام، مع التأكيد على أن يكون السعي وراء حصول الجميع -إلا الصغار دون ستة أشهر- على لقاح الإنفلونزا، أقوى من أي وقت مضى.

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