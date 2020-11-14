«التعليم» تنشر جداول دروس الحصص من الأسبوع الـ 12 لجميع المراحل

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نشرت وزارة التعليم جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي والرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الثاني عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب (هنا الرابط).

كما نشرت وزارة التعليم،جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) والمرحلة الثانوية (المستوى الأول) والثالث والخامس من الأسبوع الثاني عشر، عبر قنوات عين، فيبث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الثاني عشر، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/hFmhrMByqG — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)November 14, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الثاني عشر، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/z6tTGB6lin — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)November 14, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الثاني عشر، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/vSkXN6D6L7 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)November 14, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث) من الأسبوع الثاني عشر، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/pAvQVd7EbE — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)November 14, 2020