8 تحذيرات لحماية الحيوانات من خطر الأمطار والسيول

تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة البيئة والمياه والزراعة 8 تحذيرات مهمة لحماية الحيوانات من خطر الأمطار والسيول.

واشتملت تلك التحذيرات على ما يلي:

– ابق الحيوانات في مكان عال وجاف بعيدا عن بطون الأودية والشعاب

– احم الحيوانات وصغارها من الأمطار والبرودة

– اعلم حواجز ترابية حول الحظائر لمنع وصول المياه أثناء الفيضانات

– ارفع الأعلاف والمعدات عن سطح الأرض لمنع وصول المياه إليها

– ساعد بإخراج الحيوانات من الحظائر إن خشيت زيادة منسوب المياه

– وفر المعدات اللازمة للتعامل مع هذه الحالات مسبقا وضعها بعيدا عن المياه كي لا تتعرض للتلف

– درب العمالة على جميع الخطوات الواجب اتخاذها بشكل مسبق في مثل هذه الحالات

– تابع أحوال الطقس من المصادر الرسمية