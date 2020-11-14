8 تحذيرات لحماية الحيوانات من خطر الأمطار والسيول

تواصل – فريق التحرير:
وجهت وزارة البيئة والمياه والزراعة 8 تحذيرات مهمة لحماية الحيوانات من خطر الأمطار والسيول.
واشتملت تلك التحذيرات على ما يلي:
– ابق الحيوانات في مكان عال وجاف بعيدا عن بطون الأودية والشعاب
– احم الحيوانات وصغارها من الأمطار والبرودة
– اعلم حواجز ترابية حول الحظائر لمنع وصول المياه أثناء الفيضانات
– ارفع الأعلاف والمعدات عن سطح الأرض لمنع وصول المياه إليها
– ساعد بإخراج الحيوانات من الحظائر إن خشيت زيادة منسوب المياه
– وفر المعدات اللازمة للتعامل مع هذه الحالات مسبقا وضعها بعيدا عن المياه كي لا تتعرض للتلف
– درب العمالة على جميع الخطوات الواجب اتخاذها بشكل مسبق في مثل هذه الحالات
– تابع أحوال الطقس من المصادر الرسمية