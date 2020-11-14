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خلال اليومين القادمين.. الأرصاد تتوقع هطول أمطار على 7 مناطق

خلال اليومين القادمين.. الأرصاد تتوقع هطول أمطار على 7 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمشيئة الله تعالى فرصة هطول أمطار خلال اليومين القادمين على مرتفعات، عسير، جازان والباحة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية لها (خاصة الجنوبية منها).

وأضافت الأرصاد، عبر حسابها في “تويتر”، أن الحالة تشمل كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وشمال المنطقة الشرقية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض، المدينة المنورة مع فرصة تكوّن الضباب على تلك المناطق وسماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية على الأجزاء الشمالية للمملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

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