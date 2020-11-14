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عصابات العبث بأجهزة الصرف الآلي وسرقة كبار السن في قبضة الأمن (فيديو)

عصابات العبث بأجهزة الصرف الآلي وسرقة كبار السن في قبضة الأمن (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن رجال الأمن من ضبط عدد من المتورطين في جرائم السرقة والسلب وإتلاف أجهزة الرصد الآلي في عدد من مناطق المملكة.

وفي التفاصل، ضبط رجال الأمن في الرياض 3 مواطنين تورطوا بارتكاب عدد من جرائم العبث بأجهزة الصرف الآلي في بعض المدن والمحافظات، بافتعال عطلٍ يمنع خروج المبلغ أثناء عملية السحب، والاستيلاء عليها بعد ذلك.

وفي مكة المكرمة تمكنت الجهات الأمنية من القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، وذلك إثر تورطهما في إتلاف ستة أجهزة للرصد الآلي في العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم.

وفي منطقة الرياض تم القبض على خمسة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والثالث من العمر، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت بالترصد للمصلين وكبار السن في المساجد والأسواق العامة ونشل المحافظ والحقائب والاستيلاء على ما تحويه من نقود، وبطاقات بنكية وإجراء عملياتٍ شرائية بها.

وأعلن الأمن العام أنه جرى إيقاف الجناة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم وفقا للقانون.

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