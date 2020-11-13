قنصلية المملكة في هيوستن: لا يُسمح للطلاب بالعمل أثناء الدراسة

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أكدت قنصلية المملكة في مدينة هيوستن الأمريكية، أنه لا يمكن تجديد بطاقة الأحوال من البعثة، لكن بالإمكان عمل توكيل للغير في الداخل لكي يقوم بالتجديد نيابة عن طالب التجديد في حال أنه سبق له التبصيم.

آلية تجديد وتمديد جواز السفر

وحول آلية تجديد جواز السفر، أشارت القنصلية إلى أن ذلك يتم عن طريقالموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، ثم إكمال 6 خطوات لإتمام عملية التجديد ودفع الرسوم، أما ما يختص بآلية تمديد جواز السفر فيتم ذلك في أضيق الحدود بعد دراسة حالة المواطن من القنصلية، وبإمكانه تمديد الجواز إذا كان لديه سفر مع إرفاق ما يثبت ذلك، أو لديه اختبار، أو مطلوب لدى السلطات جواز سفر ساري المفعول بشرط ألا تتجاوز مدة الانتهاء أكثر من 9 أشهر ولديه طلب تجديد جواز سفر لدى القنصلية وجار معالجة الطلب.

لا يسمح إطلاقاً للطلاب بالعمل أثناء الدراسة

وكشفت القنصلية إلى أنه لا يسمح إطلاق للطلاب حاملي تأشيرة (F-1) بالعمل أثناء فترة الدراسة، لكن يسمح لهم بالعمل داخل الحرم الجامعي لأقل من 20 ساعة يومياً، مشيرة إلى أن التخصصات المسموح بدراستها تحت تأشيرة (F-1) هي جميع التخصصات الأكاديمية عدا تخصصات (الطيران).

وأضافت القنصلية أنه لا يمكن تحويل تأشيرة (F-1) إلا في حالات خاصة، ويطلب من بعض الجهات ولبعض المهن (طبيب أو مهندس أو باحث) في تلك الحالات يمنح الشخص تأشيرة (H-B1)، كما أن من الممكن تحويل تأشيرة (F-1) إلى تأشيرة عمل مؤقتة (J-1) بعد الانتهاء من الدراسة، والبدء بالتدريب العملي لمدة عام مع الجهة التي تمت الموافقة عليها (OPT)، أما عائلة المتدرب فيتم منحهم تأشيرة (F-2) ولا يصرح لهم بالعمل.

تغيير تأشيرة الزيارة إلى تأشيرة طالب

أما عن تغيير تأشيرة الزيارة إلى تأشيرة طالب أثناء وجود المواطن في الولايات المتحدة، فقد أفادت القنصلية بأنه يمكن لحامل تأشيرة زيارة (مستمرة الصلاحية) أن يغير لتأشيرة طالب عند حصوله على قبول من الجامعة، وكذلك الحصول على نموذج (F-1).

وفيما يخص الآلية المتبعة لتصديق الشهادات الدراسية للأبناء وما يخص التعليم عن طريق الملحقية الثقافية، بينت القنصلية أنها تقوم باستثناء الشهادات الدراسية في المراحل (الأولية) من التعليم تسهيلا على المواطنين.

فشل دفع الرسوم عن طريق برنامج (إنجاز)

وحول فشل دفع الرسوم عن طريق برنامج (إنجاز) الخاص بتسديد الرسوم، أشارت القنصلية إلى أنه يجب تغيير المتصفح وإعادة المحاولة أو تفعيل التسديد في المواقع الدولية من بطاقة الفيزا الأمريكية، أو التسديد عن طريق بطاقة بنك سعودية.

وأرفقت القنصلية قنوات التواصل معها للراغبين، وذلك من خلال هاتف القنصلية (0017137855577)، أو هاتف شؤون المواطنين السعوديين (2819178305)، (2819178658)، (2818890570)، أو عبرالبريد الإلكتروني.