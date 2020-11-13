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«الراجحي»: وفرنا أكثر من 400 ألف وظيفة للشباب.. وخفض نسبة البطالة لـ7% فى هذا الموعد

«الراجحي»: وفرنا أكثر من 400 ألف وظيفة للشباب.. وخفض نسبة البطالة لـ7% فى هذا الموعد
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تواصل- فريق التحرير:

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، أن  مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” تهدف إلى رفع تنافسية السعوديين في سوق العمل.

وأكد أن وزارة الموارد البشرية وفرت أكثر من 400 ألف وظيفة للشباب، موضحاً أن مشاركة المرأة في سوق العمل تجاوز 31 % في الربع الأول من 2020.

وأضاف “الراجحي” لـ”الإخبارية” أن المملكة من أقل دول مجموعة العشرين تأثرا بتداعيات فيروس كورونا في سوق العمل واستراتيجية سوق العمل تتضمن 11 إصلاحا و25 مبادرة لخفض البطالة.

وأشار إلى أن العمل جارى من أجل  إيصال نسبة البطالة لـ 7 % بحلول 2030، مشيراً إلى أن مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” تعد إصلاحا جذريا في سوق العمل.

 

 

 

 

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