الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

50 موظفاً بالمسجد الحرام لرصد الظواهر السلبية ومعالجتها على مدار 24 ساعة

50 موظفاً بالمسجد الحرام لرصد الظواهر السلبية ومعالجتها على مدار 24 ساعة
0

تواصل – واس :

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمكافحة الظواهر السلبية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا في رحاب المسجد الحرام.

وتعمل الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة الحرمين الشريفين على رصد هذه الظواهر السلبية وتتبع مواقع نشأتها، ورفع تقارير ميدانية والتواصل مع الجهات ذات العلاقة للوقوف على أسباب حدوث الظاهرة السلبية والبدء في عمل خطة لمكافحتها والقضاء عليها .

وأوضح مدير إدارة معالجة الظواهر السلبية بالمسجد الحرام بندر خوج أن الإدارة تعمل على وضع خطط وبرامج تهدف إلى معالجة الظواهر السلبية في المسجد الحرام بجميع أنواعها، حيث يقوم أكثر من 50 موظفاً يعملون على رصد الملاحظات ومعالجتها على مدار 24 ساعة , وذلك بتقديم خدماتهم في رصد كل ظاهرة سلبية داخل المسجد الحرام أو في ساحاته الخارجية أو المرافق المحيطة به.

وأشار إلى أن هناك جولات ميدانية لمتابعة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام ورصد الملاحظات، ومتابعة الخدمات المقدمة من الإدارات المختلفة، وذلك تحقيقاً لراحة قاصدي المسجد الحرام وتوفيراً للأجواء الروحانية، والعمل مع الجهات المختصة لمعالجة الظواهر السلبية -إن وجدت- ميدانياً، والرفع للإدارة المختصة عن أسباب حدوثها وطرق مكافحتها للقضاء عليها، وفق منظومة عمل متكاملة لتقديم أرقى الخدمات التي تأتي موائمة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-.

مواد ذات صلة

بالصور.. 200 سلم كهربائي تسهل الحركة في المسجد الحرام

بالصور.. 200 سلم كهربائي تسهل الحركة في المسجد الحرام

تلاوة خاشعة للشيخ «ماهر المعيقلي» من صلاة المغرب بـ«المسجد الحرام»

تلاوة خاشعة للشيخ «ماهر المعيقلي» من صلاة المغرب بـ«المسجد الحرام»

140 ألف معتمر أدوا المناسك عقب بدء المرحلة الثالثة من عودة العمرة

140 ألف معتمر أدوا المناسك عقب بدء المرحلة الثالثة من عودة العمرة

تعرّف عليها.. «شؤون الحرمين» تخصص 3 مداخل للعربات بـ«المسجد الحرام»

تعرّف عليها.. «شؤون الحرمين» تخصص 3 مداخل للعربات بـ«المسجد الحرام»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>