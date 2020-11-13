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تنبيه مهم من «المياه الوطنية» لسكان 9 أحياء بجدة بشأن توقف ضخ المياه

تنبيه مهم من «المياه الوطنية» لسكان 9 أحياء بجدة بشأن توقف ضخ المياه
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت شركة المياه الوطنية تنبيهاً مهماً لسكان محافظة جدة، بشأن التوقف عن ضخ المياه بشكل مؤقت  لـ 9 أحياء بالمحافظة.

وأضافت أن السبب في ذلك الإجراء،  لعزل خط مياه لإكمال أعمال جسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق صاري.

وأوضحت أن الأحياء الـ9 هي (الفيصلية – الروضة- السلامة – النعيم – المحمدية- الزهراء- النهضة- الخالدية – البوادي).

وأكدت أن انقطاع المياه سيبدأ من يوم الأثنين المقبل غرة شهر ربيع ثان ولمدة 5 أيام، مهيبة بأهالي تلك الأحياء بتوفير ما يحتاجونه من المياه.

 

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