تنبيه مهم من «المياه الوطنية» لسكان 9 أحياء بجدة بشأن توقف ضخ المياه

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت شركة المياه الوطنية تنبيهاً مهماً لسكان محافظة جدة، بشأن التوقف عن ضخ المياه بشكل مؤقت لـ 9 أحياء بالمحافظة.

وأضافت أن السبب في ذلك الإجراء، لعزل خط مياه لإكمال أعمال جسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق صاري.

وأوضحت أن الأحياء الـ9 هي (الفيصلية – الروضة- السلامة – النعيم – المحمدية- الزهراء- النهضة- الخالدية – البوادي).

وأكدت أن انقطاع المياه سيبدأ من يوم الأثنين المقبل غرة شهر ربيع ثان ولمدة 5 أيام، مهيبة بأهالي تلك الأحياء بتوفير ما يحتاجونه من المياه.