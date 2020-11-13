تنبيه مهم من «المياه الوطنية» لسكان 9 أحياء بجدة بشأن توقف ضخ المياه

تواصل- فريق التحرير:
أصدرت شركة المياه الوطنية تنبيهاً مهماً لسكان محافظة جدة، بشأن التوقف عن ضخ المياه بشكل مؤقت لـ 9 أحياء بالمحافظة.
وأضافت أن السبب في ذلك الإجراء، لعزل خط مياه لإكمال أعمال جسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق صاري.
وأوضحت أن الأحياء الـ9 هي (الفيصلية – الروضة- السلامة – النعيم – المحمدية- الزهراء- النهضة- الخالدية – البوادي).
وأكدت أن انقطاع المياه سيبدأ من يوم الأثنين المقبل غرة شهر ربيع ثان ولمدة 5 أيام، مهيبة بأهالي تلك الأحياء بتوفير ما يحتاجونه من المياه.
🔺شركة المياة الوطنية تنوه بتوقف لضخ المياه بشكل مؤقت في بعض أحياء مدينة جدة وذلك لعزل خط مياه لإكمال أعمال جسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق صاري.pic.twitter.com/uk6p3K6yj3
— طرق الغربية (@Jed_rd1)November 13, 2020