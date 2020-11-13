الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

انفوجرافيك.. 6 خدمات مهمة يقدمها تطبيق «طمني» لمستخدميه

انفوجرافيك.. 6 خدمات مهمة يقدمها تطبيق «طمني» لمستخدميه
0

تواصل – فريق التحرير :

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء ، أن تطبيق طمني يوفر معلومات دقيقة للمستهلكين عن المنتجات التي تشرف عليها الهيئة، عبر أكثر من ألف صيدلية في كافة مناطق المملكة.

وأوضحت ، أنه عند البحث باسم المنتج أو مسح الباركود الخاص به يقدم التطبيق جميع المعلومات التي يمكن عرضها والتي تهم المستهلك بشكل كبير.

واستعرضت عبر إنفوجرافيك الخدمات التي يقدمها تطبيق طمني لمستخدميه ومنها :

1- البحث عن الأدوية المسجلة وتفاصيلها وأسعارها المعتمدة.

2- البحث عن البدائل الدوائية بأقل سعر والبحث عن المنتجات الغذائية باستخدام الباركود بالمنتج.

3- معرفة مسببات الحساسية للمنتج.

4- البحث عن الأجهزة الطبية المسجلة وتفاصيلها التجارية.

5- تقديم البلاغات والاستفسارات حول المنتجات.

6- مدة صلاحية المنتج وظروف التخزين.

جدير بالذكر أن تطبيق طمني يهدف إلى تعزيز الصحة والسلوك الغذائي، ومعرفة تفاصيل المنتجات الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية، وإرسال إشعارات التحذيرات والتنبيهات الرسمية الصادرة من الهيئة ومشاركتها.

مواد ذات صلة

تحذير.. مستخدمو إصدارات «واتساب» القديمة على «iOS» عُرضة للهجمات الإلكترونية

تحذير.. مستخدمو إصدارات «واتساب» القديمة على «iOS» عُرضة للهجمات الإلكترونية

شواغر تدريبية بـ«الغذاء والدواء» .. التفاصيل ورابط التقديم

شواغر تدريبية بـ«الغذاء والدواء» .. التفاصيل ورابط التقديم

لاحتوائه على مادة تُسبب الغثيان وعسر الهضم.. «الغذاء والدواء» تحذر من منتج عسل يسوق إلكترونياً

لاحتوائه على مادة تُسبب الغثيان وعسر الهضم.. «الغذاء والدواء» تحذر من منتج عسل يسوق إلكترونياً

تدشين تطبيق «كداد» لتوجيه مركبات الأجرة والتنقل بأمان بين مدن المملكة

تدشين تطبيق «كداد» لتوجيه مركبات الأجرة والتنقل بأمان بين مدن المملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>