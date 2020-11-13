انفوجرافيك.. 6 خدمات مهمة يقدمها تطبيق «طمني» لمستخدميه

تواصل – فريق التحرير :

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء ، أن تطبيق طمني يوفر معلومات دقيقة للمستهلكين عن المنتجات التي تشرف عليها الهيئة، عبر أكثر من ألف صيدلية في كافة مناطق المملكة.

وأوضحت ، أنه عند البحث باسم المنتج أو مسح الباركود الخاص به يقدم التطبيق جميع المعلومات التي يمكن عرضها والتي تهم المستهلك بشكل كبير.

واستعرضت عبر إنفوجرافيك الخدمات التي يقدمها تطبيق طمني لمستخدميه ومنها :

1- البحث عن الأدوية المسجلة وتفاصيلها وأسعارها المعتمدة.

2- البحث عن البدائل الدوائية بأقل سعر والبحث عن المنتجات الغذائية باستخدام الباركود بالمنتج.

3- معرفة مسببات الحساسية للمنتج.

4- البحث عن الأجهزة الطبية المسجلة وتفاصيلها التجارية.

5- تقديم البلاغات والاستفسارات حول المنتجات.

6- مدة صلاحية المنتج وظروف التخزين.

جدير بالذكر أن تطبيق طمني يهدف إلى تعزيز الصحة والسلوك الغذائي، ومعرفة تفاصيل المنتجات الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية، وإرسال إشعارات التحذيرات والتنبيهات الرسمية الصادرة من الهيئة ومشاركتها.