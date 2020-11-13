الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

إليك.. 10 أطعمة لتقوية جهاز المناعة في فصل الشتاء

إليك.. 10 أطعمة لتقوية جهاز المناعة في فصل الشتاء
0

تواصل- فريق التحرير:

كشفت دراسة طبية حديثة عن مجموعة من الأطعمة الغنية بالفيتامينات التي تقوي مناعة الجسم وخاصة في فصل الشتاء.

وأوضحت أن هناك 10 أطعمة شتوية مليئة بالعناصر الغذائية المهمة مثل الألياف والمغذيات النباتية ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، والتي تعزز الصحة ، وهي:

الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل طريقة طبيعية لمحاربة الفيروسات السيئة التي تنتشر خلال فصل الشتاء، ويستخدم منذ قرون لتحسين الهضم وتهدئة اضطراب المعدة وتعزيز المناعة، وغالبا ما يكون متاحا طوال العام، إلا أن الجذور الطازجة يتم حصادها في أشهر الشتاء.

الكرنب الأجعد (كالي)

يعتبر واحدا من الأطعمة الشتوية المفيدة، والذي يحتوي على كمية هائلة من البوتاسيوم والذي يساعد في خفض ضغط الدم عن طريق إزالة الصوديوم الزائد من الجسم.

ويعتبر هذا النوع من الكرنب مصدرا رائعا لحمض الفوليك الذي يساعد في تكوين الأنبوب العصبي للجنين.

الحمضيات

تحتوي الحمضيات على كمية هائلة من فيتامين سي، ما يجعلها مثالية في أشهر الشتاء خلال موسم البرد والإنفلونزا.

وتحتوي ثمار الحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت والليمون أيضا على المعادن والمواد الكيميائية النباتية التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

التفاح

يحتوي التفاح على نسبة كبيرة من فيتامين سي، وهو يقوي المناعة ومفيد خلال موسم البرد والإنفلونزا، ويحتوي التفاح أيضا على البكتين، وهي ألياف قابلة للذوبان ثبت أنها تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول.

يظهر التفاح نهاية الصيف ولكنه غالبا ما يستمر حتى أواخر الخريف وأوائل الشتاء، اعتمادا على المكان الذي يعيش فيه.

كرنب بروكسل

يعتبر كرنب بروكسل أحد أفضل الأطعمة الشتوية، ويحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي و ك وحمض الفوليك والمنغنيز والبوتاسيوم وفيتامينB6.

الشمر

يعتبر الشمر قوة شتوية هائلة، حيث يحتوي على عناصر غذائية ممتازة تتضمن الألياف والبوتاسيوم والمنغنيز والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والنحاس، ويظهر بقوة في الخريف خلال أوائل الربيع.

البطاطا الحلوة

تعتبر البطاطا الحلوة واحدة من الأطعمة المفضلة في الطقس البارد، وهي أيضا مصدر كبير للبيتا كاروتين، أحد مضادات الأكسدة التي تحارب أضرار الجذور الحرة والالتهابات.

الرمان

يحتوي الرمان على نسبة عالية من مادة البوليفينول، المعروفة بتحسين صحة القلب ومكافحة العدوى وتحسين الذاكرة.

البنجر

يحتوي البنجر على نسبة عالية من حمض الفوليك والبوتاسيوم وبيتا كاروتين، ويمكن طهيه أو وضعه في السلطة الشتوية.

الكراث

يعتبر مصدرا مهما للمغنيسيوم والذي يسبب القلق والتهيج، ويمكن وضعه في الحساء والسلطات الشتوية، ويبدأ في أكتوبر ويستمر عادة حتى أوائل الربيع.

 

 

مواد ذات صلة

ابدأ الشتاء بهذه المشروبات للتخلص من سموم الجسم

ابدأ الشتاء بهذه المشروبات للتخلص من سموم الجسم

هل يغني «الزنجبيل» عن أدوية الكلسترول والضغط؟ استشاري يجيب

هل يغني «الزنجبيل» عن أدوية الكلسترول والضغط؟ استشاري يجيب

أطعمة غنية بفيتامين «C» و«A» لتفادي مضاعفات «الربو»

أطعمة غنية بفيتامين «C» و«A» لتفادي مضاعفات «الربو»

«النمر»: «الزنجبيل» لا يغني عن «الإسبرين» لزيادة سيولة الدم.. ويمكن تناوله بهذه الكمية

«النمر»: «الزنجبيل» لا يغني عن «الإسبرين» لزيادة سيولة الدم.. ويمكن تناوله بهذه الكمية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة