تقني يحذر من استخدام نفس كلمة المرور لأكثر من حساب.. ويوضح أفضل طريقة لتأمينها (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:
حذر الخبير التقني عبد العزيز الحمادي من استخدام نفس كلمة المرور في جميع الحسابات على الانترنت ، لكون ذلك يعرض المستخدم للاختراق.
وأوضح في مقطع نشره على حسابه بموقع “تويتر”، طريقة تأمين الحسابات والتأكد من الحسابات آمنة من أي عملية اختراق.
وأضاف أن متصفح “جوجل” قد وفر خدمة تتيح للمستخدم تأمين حسابته من خلال زيارة هذا الرابط (أضغط هنا)، وسيظهر للمستخدم الحسابات التي من الضروري تغيير كلمة السر تفادياً للاختراق.
تحذير وتنويه:
عادة تستخدم نفس كلمة المرور في جميع حساباتك على الإنترنت؛ وهذا يعرضك للاختراق!
وصلني تحذير من Google يقول أن أكثر من 750 حساب من حساباتي بالإنترنت معرضة للاختراق لهذا السبب!
لذلك يجب عليك التأكد من ذلك؛ تابع المقطع المرفق واستخدم هذه الخدمة:https://t.co/xWfJmPXYhMpic.twitter.com/GTA4UUXiMH
— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi)November 13, 2020