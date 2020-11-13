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ما حُكم إكراه الفتاة على الزواج من شخص لا ترغبه؟.. الشيخ “السليمان” يوضح (فيديو)

ما حُكم إكراه الفتاة على الزواج من شخص لا ترغبه؟.. الشيخ “السليمان” يوضح (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ عبد السلام السليمان، حكم إكراه البنت على زوج لا ترغب فيه.

وقال السليمان في مقطع فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إنه إذا جاء لولي الأمر من يخطب ابنته، فإنه يجب عليه أن يسأل عنه وعلى أمور دينه وصلاته والمحافظة عليها إضافة إلى أخلاقه، ثم بعد ذلك يقوم بإخبار ابنته بحال هذا الرجل ويستأذنها في هذا الأمر.

وأبان أنه لا يجوز إكراه الفتاة على الزواج بشخص لا ترغب فيه كما لا يجوز إكراهها على الزواج إلا برضاها.

ولفت إلى أنه في حال لم تطع الفتاة والدها في قبول هذا الشخص، فإن هذا لا يعد من المعصية أو العقوق، منوها بضرورة تفهم أولياء الأمور وضع الفتاة إذا رفضت.

 

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