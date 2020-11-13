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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«المسند» يتوقع: استقرار جوي يسود المملكة خلال الأيام المقبلة

«المسند» يتوقع: استقرار جوي يسود المملكة خلال الأيام المقبلة
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تواصل – فريق التحرير :

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا قي جامعة القصيم الدكتور عبد المسند ، أن تسود حالة من الاستقرار الجوي في المملكة خلال الأيام المقبلة.

وقال المسند عبر حسابه على تويتر : “‏اليوم الأخير للحالة المطرية الثانية في هذا الموسم ، تسود حالة من الاستقرار الجوي العام وتستمر لبضعة أيام ، وفيها قد تنشط الرياح السطحية يوم الأحد”.

وأضاف المسند أنه لا تلوح في الأفق خلال الخمسة أيام القادمة أي حالة مطرية (معتبرة).

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