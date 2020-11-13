«المسند» يتوقع: استقرار جوي يسود المملكة خلال الأيام المقبلة

تواصل – فريق التحرير :
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا قي جامعة القصيم الدكتور عبد المسند ، أن تسود حالة من الاستقرار الجوي في المملكة خلال الأيام المقبلة.
وقال المسند عبر حسابه على تويتر : “اليوم الأخير للحالة المطرية الثانية في هذا الموسم ، تسود حالة من الاستقرار الجوي العام وتستمر لبضعة أيام ، وفيها قد تنشط الرياح السطحية يوم الأحد”.
وأضاف المسند أنه لا تلوح في الأفق خلال الخمسة أيام القادمة أي حالة مطرية (معتبرة).
اليوم الأخير للحالة المطرية الثانية في هذا الموسم،
وحالة من الاستقرار الجوي العام (قد) تسود وتستمر لبضعة أيام، وفيها قد تنشط الرياح السطحية يوم الأحد،
ولا تلوح في الأفق خلال الخمسة أيام القادمة أي حالة مطرية (معتبرة) .. هذا والله أعلم.pic.twitter.com/NJAtDl367q
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID)November 13, 2020