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توقعات الأرصاد لطقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة على الشمالية والجوف وحائل

توقعات الأرصاد لطقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة على الشمالية والجوف وحائل
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تواصل – واس :

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل يمتد إلى أجزاء من منطقتي القصيم والرياض مع فرصة تكوّن الضباب على تلك المناطق، كما يتوقع هطول أمطار رعدية وتكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية تتحول على الجزء الشمالي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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