الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مكة.. مداهمة مصنع خمور وإتلاف 4 آلاف لتر بـ«حي الراشدية»

مكة.. مداهمة مصنع خمور وإتلاف 4 آلاف لتر بـ«حي الراشدية»
0

تواصل – فريق التحرير:

داهمت الفِرق الرقابيّة التابعة لبلدية الشرائع الفرعية وبمشاركة الجهات الأمنية، أمس الخميس، مصنعاً لترويج الخمور داخل إحدى الاستراحات بمنطقة الراشدية بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل، قال رئيس بلدية الشرائع الفرعية م. محمد بن شجعان العصيمي إنه تم رصد الاستراحة ومُداهمة الموقع فوراً والعثور على كمية كبيرة من الخُمور مخزنة داخل حاويات ذات أحجام كبيرة، وذلك لغرض ترويجها وبيعها على ضعاف النفوس.

وأضاف العصيمي أنه إتلاف٤٣٨٠ لتراً من المُسكِرات، و ٢٠ حاوية سُكَّر، اضافةً إلى مصادرات الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع، وتطهير الموقع حسب الإجراءات الصحيِّة المتّبعة.

كما تم ضبط أحد العمالة المخالفة التي تدير الاستراحة من الجنسية “اليمنية” وجرى اتخاذ اللازم واستكمال الاجراءات النظامية.

مواد ذات صلة

شاهد.. تلاوة خاشعة من صلاة العشاء للشيخ ماهر المعيقلي بالحرم المكي

شاهد.. تلاوة خاشعة من صلاة العشاء للشيخ ماهر المعيقلي بالحرم المكي

بالفيديو.. دوريات الأمن بمكة تضبط المخالفين للذوق العام والإجراءات الاحترازية

بالفيديو.. دوريات الأمن بمكة تضبط المخالفين للذوق العام والإجراءات الاحترازية

إمارة مكة: إصابة موظف بالقنصلية اليونانية ورجل أمن في حادث مقبرة جدة

إمارة مكة: إصابة موظف بالقنصلية اليونانية ورجل أمن في حادث مقبرة جدة

شرطة مكة: القبض على مواطنيْن تورطا في إتلاف أجهزة للرصد الآلي

شرطة مكة: القبض على مواطنيْن تورطا في إتلاف أجهزة للرصد الآلي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>