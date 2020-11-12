السلطات التنظيمية تعلق أكبر طرح عام أولي في العالم لشركة «آنت جروب» في الصين 

بعد أن فازت شركة آنت جروب الصينية المحدودة بموافقة بورصة هونغ كونغ على طرحها العام الأولي (IPO) الشهر الماضي، ليتم محو آخر عقبة تنظيمية رئيسية للانطلاق نحو الإدراج المزدوج الذي بلغ قيمته حوالي 35 مليار دولار، تم تعليق الاكتتاب لأكبر شركة تمويل في العالم عبر الإنترنت من قبل إدارة بورصة شنغهاي في بداية نوفمبر معللة ذلك بحدوث تغييرات تنظيمية.

ذكرت أخبار بأن إدارة بورصة شنغهاي أوقفت عمليات الطرح الأولى لشركة آنت العملاقة، وأعاذت ذلك إلى التغييرات التنظيمية في صناعة الشركة واحتمالية الفشل في تلبية متطلبات الإفصاح، ولم تقدم أية تفاصيل أخرى، وردت الشركة إنها ستعلق أيضًا ادراجها في بورصة هونج كونج بعد أن تم تعليقها في شنغهاي.

آنت جروب تحقق أكبر طرح عام أولي في العالم متخطية أرامكو السعودية

وكانت شركة التكنولوجيا المالية تسعي لأن يتم تداول أسهمها في بورصة هونج كونج وسوق STAR في شنغهاي خلال أسابيع من إعلانها عن الاكتتاب العام وذلك من خلال الادراج المزدوج في آن واحد في كلتا البورصتين، وبهذا سيكون أكبر طرح أولي في العالم متخطيًا شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية الذي يقدر بنحو 29.4 مليار دولار في شهر ديسمبر الماضي.

يشير قرار الادراج المزدوج في بورصتي شنغهاي وهونج كونج إلى مدى تطور الأسواق المالية في الصين ومدى نموها السريع، بالإضافة إلى العلاقة بينها وبين عملاقة الشركات مثل آنت جروب وعلي بابا.

ترغب آنت جروب وهي شركة تابعة لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني على بابا بأن تحظي بأكبر اكتتاب يشهده العالم على الإطلاق، حيث تطلعت إلى جمع نحو 35 مليار دولار، إذا تمكنت الشركة تحت قيادة رئيسها التنفيذي “جاك ما” الذي ترك شركة على بابا للتركيز على آنت جروب من الوصول إلى هدفها، فمن المؤكد أن تتخطي الأموال التي جمعتها شركة أرامكو السعودية في طرحها الأولى الذي يبلغ 29 مليار دولار.

لقد كانت آنت جروب جزء من منصة الدفع عبر الإنترنت التابعة لشركة على بابا، ولكنها انفصلت عنها وحققت نموًا هائلًا وتوسعت في أعمالها لتشمل التأمينات وقروض للمستهلكين وصناديق أسواق المال وخدمات مالية أخرى، وقد حققت الشركة إيرادات بقيمة 120.6 مليار يوان في العام الماضي 2019، وفي النصف الأول من عام 2020 بلغت إيرادات الشركة نحو 21 مليار يوان.

تقدم آنت جروب تطبيق Alipay المشهور الذي يستخدمه حوالي 711 مليون مستخدم نشط، وقام بمعالجة ما يقرب من 17 تريليون دولار خلال النصف الأول من العام، كان تقييم القيمة السوقية للشركة نحو 225 مليار دولار، ولكن تم إضافة 25 مليار دولار و5 مليار دولار أخرى على التوالي مع الاهتمام المتزايد بالطرح العام من قبل المستثمرين في جميع أنحاء العالم، في حالة وصول الشركة إلى التقييم المستهدف ستكون قيمتها متجاوزة قيمة بنك أمريكا وأكثر من ضعف قيمة شركة سيتي جروب.

كانت آنت تهدف إلى بيع نحو ما يقرب من 10% إلى 15% من رأس مالها في الطرح العام مقسمة بالتساوي بين بورصتي هونج كونج وشنغهاي، لتبيع في كل بورصة ما يصل من 1.67 مليار سهم.

تعثر الاكتتاب التاريخي لآنت جروب

بعد تعليق الاكتتاب من المفترض أن تقوم آنت جروب بإعادة أموال الطرح الأولى الذى تم جمعه خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب تدخل الهيئات التنظيمية التي أوقفت عملية الاكتتاب، حيث قالت إدارة بورصة شنغهاي إن هناك تغييرات تنظيمية في صناعة آنت، يأتي هذا التوقيف بعد يوم واحد من اجتماع مسؤولي الشركة بما فيهم مؤسسها “جاك ما” والمنظمين الصينيين.

تراجعت الأسهم الأمريكية لشركة على بابا التي انفصلت عنها آنت جروب بأكثر من 8٪ يوم الثلاثاء عقب قرار التعليق مسجلة أكبر انخفاض لها منذ أن تم تداولها في بورصة نيويورك.

لوائح تنظيمية جديدة

أصدر البنك المركزي الصيني وهيئات ووكالات تنظيمية بيانًا ذكروا فيه إنهم قاموا بإجراء مقابلات تنظيمية مع المسؤولين لدي الشركة، ولم يتم الكشف عن أيه تفاصيل أخرى، فيما ردت آنت جروب قائلة إن الشركة تتعهد بالالتزام بجميع الآراء المطروحة مشيرة إلى أنه تم تبادل الآراء حيال استقرار الموارد المالية لها.

تعتبر شركة آنت التي تقدم تطبيق الدفع عبر الإنترنت Alipay من أكبر المهيمنين في الصين على نظام المدفوعات عبر الإنترنت جنبًا إلى جنب تطبيق WeChat Pay الذي تقدمه شركة Tencent.

جاء تعليق الاكتتاب على الرغم من تعامل الشركة بشكل جيد من اللوائح التنظيمية الجديدة التي فرضتها الصين بعد أن كشفت عن طرحها الأولي، والتي تهدف إلى تقليص المخاطر الهيكلية في قطاع التمويل عبر الإنترنت في البلاد، وقامت الشركة بتقييد مصادر تمويل القروض الصغيرة ومعدلات الإقراض.

تنص القواعد الجديدة من بنك الصين الشعبي على أن الشركات التي تدير اثنين أو أكثر من الأعمال المالية في الصين سيتم تصنيفها على أنها شركات مالية قابضة ويجب عليها التقدم للحصول على ترخيص، وسيطلب البنك من جميع الشركات المالية القابضة والشركات الصينية الأخرى التي تشكل أصولها المالية أو قروضها 85٪ أو أكثر من إجمالي أصولها أن تقوم بالتسجيل وأن يكون لديها رأس مال مدفوع لا يقل عن خمسة مليارات يوان (731 مليون دولار).

الأشكال الجديدة للائتمان البديل وخيارات الإقراض في نقاط البيع مثل “اشتر الآن وادفع لاحقًا” تؤثر بشكل متزايد على خيارات الدفع على العملاء، يقول البنك أن ما يقرب من 60% من المستهلكين يؤثر عليهم مثل هذه الخيارات الرقمية التي تنعكس الآن على مكان وكيفية التسوق، خاصة المدفوعات الرقمية وعمليات الدفع القوية والمتقنة في التجارة الإلكترونية، لذلك فإن التجار لديهم تفويض واضح لفهم ما تغير والتعديل وفقًا لذلك.