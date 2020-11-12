بعد نجاته من موت محقق..أردني يكشف ماذا جرى له في اللحظة الأخيرة لانهيار مبنى الخبر؟

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كشف ناج أردني من حادث انهيار مبنى الخبر الذي جرى قبل شهر تقريبًا عن ملابسات الانهيار التي كادت أن تودي بحياته لولا قدر الله ونجاته من الموت المحقق بأعجوبة.

وفي لقاء له على قناة “الإخبارية” عبر برنامج المرصد، قال الناجي الأردني عبدالله إنه كان خارجًا من المبنى لإجراء لقاء عمل خارج مقر الشركة التي يعمل بها، وأثناء خروجه ونزوله لقيادة سيارته بالقبو انهار المبنى في لحطة واحدة قبيل نزوله للقبو حيث ونجا ولله الحمد، مؤكدًا أن دعاء الوالدين كان السبب الأرجى ليقيه الله من الموت المحقق بسبب هذا الحادث،قائلًا: كل ما أقوله للجميع أن الأذكار وبخاصة أذكار الصباح والمساء ودعاء اللهم إني أغوذ بك أن أغتال من تحتي، والأدعية المأثورة عن النبي ﷺ لابد ان نحرص عليها ونحافظ على قولها يوميًا.