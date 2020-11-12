برنامج «يسر» يعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

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أعلن برنامج يسر للتعاملات الالكترونية الحكومية عن توفر وظائف شاغرة ، لحملة درجة البكالوريوس في علوم الحاسب ، وفق التفاصيل التالية :
– مسمى الوظائف المتاحة: محلل الأعمال “Business Analyst”.
المؤهلات المطلوبة:
- بكالوريوس في علوم الحاسب أو ما يعادلها
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات
– المهارات المطلوبة:
- مهارات الاتصال الفعال
- القدرة على تعدد المهام
- التفكير التحليلي وحل المشكلات.
- قادرة على استنباط وتوثيق وتحليل وتتبع وإدارة متطلبات العمل
- القدرة على ترجمة متطلبات العمل
- القدرة على حل مشاكل العمل واقتراح الحلول الإبداعية
– وأوضح برنامج يسر للتعاملات الالكترونية الحكومية للتفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).