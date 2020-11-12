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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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برنامج «يسر» يعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

برنامج «يسر» يعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم
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 تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج يسر للتعاملات الالكترونية الحكومية عن توفر وظائف شاغرة ، لحملة درجة البكالوريوس في علوم الحاسب ، وفق التفاصيل التالية :

– مسمى الوظائف المتاحة: محلل الأعمال “Business Analyst”.

المؤهلات المطلوبة:

  • بكالوريوس في علوم الحاسب أو ما يعادلها
  • خبرة لا تقل عن 4 سنوات

– المهارات المطلوبة:

  • مهارات الاتصال الفعال
  • القدرة على تعدد المهام
  • التفكير التحليلي وحل المشكلات.
  • قادرة على استنباط وتوثيق وتحليل وتتبع وإدارة متطلبات العمل
  • القدرة على ترجمة متطلبات العمل
  • القدرة على حل مشاكل العمل واقتراح الحلول الإبداعية

– وأوضح برنامج يسر للتعاملات الالكترونية الحكومية للتفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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