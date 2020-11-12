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فرنسا تعاني بشدة.. رُبع حالات الوفاة بسبب «فيروس كورونا»

فرنسا تعاني بشدة.. رُبع حالات الوفاة بسبب «فيروس كورونا»
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تواصل – وكالات:

قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، اليوم الخميس، إن بلاده تواجه موجة “قوية جدا” من وباء “كوفيد- 19″، مشيرا إلى أن حالة وفاة من أصل كل أربعة في فرنسا تحدث بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف كاستيكس في كلمة له، أن عدد المصابين الجدد بوباء كورونا في فرنسا انخفض بنسبة 16% خلال الأسبوع الأخير بعد فرض الحجر الصحي وهو ما اعتبره تطورا إيجابيا، مشيرا إلى استمرار العمل بالحجر الصحي وقواعده خلال الأسبوعين القادمين على الأقل.

وأشار إلى أن “الضغط على المستشفيات أصبح مرتفع جدا ولدينا حالة تعافي كل 30 ثانية”، لكنه عاد وأشار إلى أنه “من حيث عدد الحالات في المستشفيات فقد تخطينا الذروة التي كنا وصلنا اليها شهر أبريل الماضي”.

وأردف: “طلبت من وزير الداخلية المزيد من الصرامة مع مخالفي قواعد الحجر الصحي، وربما نتجه لتشديد إجراءات الحجر الصحي لو لم تنخفض أعداد إصابات كورونا”.

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