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توقعات طقس الغد.. انخفاض الحرارة ورياح نشطة وضباب على 5 مناطق

توقعات طقس الغد.. انخفاض الحرارة ورياح نشطة وضباب على 5 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، انخفاضاً في درجات الحرارة مصحوبا برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، يمتد الى أجزاء من منطقتي القصيم والرياض، مع فرصة تكوّن الضباب على تلك المناطق.

كما توقّعت الأرصاد، بمشيئة الله، هطول أمطار رعدية وتكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

ومن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 36 درجة مئوية في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 11 درجة مئوية في أبها.

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