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بالصور.. 200 سلم كهربائي تسهل الحركة في المسجد الحرام

بالصور.. 200 سلم كهربائي تسهل الحركة في المسجد الحرام
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تواصل – فريق التحرير:

تباشر فرق التشغيل والصيانة بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين متابعة الخدمة في 200 سلم كهربائي في أرجاء المسجد الحرام، بإشراف 20 مهندساً سعودياً للتأكد من الحالة التشغيلية وكفاءة الأداء ورصد الملاحظات وسرعة معالجتها.

وتتوزع السلالم الكهربائية التي تخدم 105 آلاف شخص كل ساعة في التوسعة، والمسعى، ودورات مياه السوق الصغير، ومداخل الحرم من نفق السوق الصغير، إضافة إلى مصعدين داخل المآذن، ومصعدي خدمة، وثماني سلالم داخلية.

وتم إضافة 8 وحدات من السلالم الثابتة مؤخرا في التوسعة لخدمة حركة المصلين والمعتمرين، علاوة على سبعة سلالم أنشئت في وقت سابق.

 

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