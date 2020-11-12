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شاهد.. هكذا بدت حائل بعد هطول الأمطار

شاهد.. هكذا بدت حائل بعد هطول الأمطار
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للأجواء التي شهدتها منطقة حائل أول أمس بعد هطول الأمطار على المنطقة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح سطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل ، القصيم ، الشرقية ( الشمالية منها).

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

 

 

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