اعتراض وتدمير «درون مفخخة» أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، “تحالف دعم الشرعية في اليمن” اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الخميس، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيات الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.