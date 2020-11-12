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ضبط 13 طناً من الحطب المحلي قبل بيعه في الأسواق

ضبط 13 طناً من الحطب المحلي قبل بيعه في الأسواق
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي 13 طناًمن الحطب المحلي قبل بيعه بالأسواق.

وفي وقت سابق، أوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه تمت إحالة عدد من المخالفين والمركبات المستخدمة إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد المالكي، متابعة القوات لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا الشأن عبر مختلف المنصات الالكترونية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة والجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين بالالتزام بمسؤولياتهم في المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، وعدم مخالفة نظام المراعي والغابات بقطع الأشجار، لما يشكله ذلك من إضرار بالموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات، والمبادرة بالإبلاغ عن كل من يقوم بذلك أو المتاجرة بالحطب المحلي.

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