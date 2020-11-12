شكاوى من انقطاع التيار بـ«شوقية مكة».. والكهرباء تعلق

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علقت شركة الكهرباء على شكاوى انقطاع التيار الكهربائي بحي “الشوقية” بمكة المكرمة صباح اليوم الخميس.

وعلقت الشركة، عبر حساب العناية بالعملاء بقولها: “نأسف بسبب ذلك ونأمل التلطف بتسجيل بلاغ عبر موقع الشركة على الرابط (اضغط هنا)، أومن خلال تطبيق الكهرباء أو التواصل مع مركز استقبال بلاغات الأعطال على الرقم 933 في حاله تم تسجيل بلاغ سابق نأمل تزويدنا برقم البلاغ.