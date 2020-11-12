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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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استشاري يوضح علامات «الكساح» لدى الأطفال وسببه

استشاري يوضح علامات «الكساح» لدى الأطفال وسببه
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تواصل – فريق التحرير:

حذر د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري، من خطورة نقص فيتامين (د) لدى الأطفال والذي قد يسبب لين العظام أو الكساح.

ونشر الجهني عدة صور عبر حسابه في “تويتر”، وعلق عليها بقوله “لو وجدتم هذا التقوس في الرجلين فكروا في تشخيص كساح العظام والذي يسبب لين وضعف في العظام”.

وأضاف د. ناصر الجهني أن الكساح أو لين العظام “يكون ناتج عن نقص شديد في فيتامين (د) وله اسباب مختلفة”.

 

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