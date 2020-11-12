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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات قيمتها 11 مليار ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات قيمتها 11 مليار ريال
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تواصل – واس :

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 14.76 نقطة ليقفل عند مستوى 8434.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 346 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 445 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.

وكانت أسهم صادرات، ولازوردي، وبحر العرب، وأنعام القابضة، ونسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات إسمنت المدينة، وعناية، والخليج العامة، ومجموعة الحكير، وزين السعودية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 4.51%.

فيما كانت أسهم شركات لازوردي، والأسماك، ودار الأركان، وتهامة، والإنماء هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، والمصافي، ولازوردي، وتهامة، و وفرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 1627.29 نقطة ليقفل عند مستوى 20462.29 نقطة، وبتداولات بلغت 44 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 486 ألف سهم تقاسمتها 1600 صفقة.

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