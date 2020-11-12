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«هيئة الاتصالات» تُغرم شركتين لخدمات نقل الطرود 145 ألف ريال

«هيئة الاتصالات» تُغرم شركتين لخدمات نقل الطرود 145 ألف ريال
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تواصل- فريق التحرير:

ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات شركتي تقديم خدمات نقل الطرود، بتعويض عدد من المستفيدين بمبالغ مالية تتجاوز 145 ألف ريال.

وأوضحت الهيئة في تغريدة على حسابها بموق” تويتر” أن السبب، في فرض هذه الغرامة لمخالفتها للقرارات والتعليمات الواردة في وثيقة (قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية).

 

وأضافت الهيئة أن فرقها الرقابية رصدت مجموعة من المخالفات المرتكبة من قبل الشركتين، مشيرةً إلى أن تلك المخالفات جاءت بسبب فرض الشركتين رسومًا غير معلنة على المستفيدين من الخدمات البريدية.

 

وأكدت الهيئة استمرار جولاتها التفتيشية والرقابية على مقدمي الخدمات البريدية، للتأكد من التزامهم بوثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي البريد، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها بما يضمن حماية حقوق مستفيدي البريد.

 

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