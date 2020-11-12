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هل غسل الشعر يومياً ضار على الصحة؟.. توضيح من مختصين

هل غسل الشعر يومياً ضار على الصحة؟.. توضيح من مختصين
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تواصل – وكالات :

قال موقع “ساينس أليرت” المتخصص في الأخبار العلمية، أن شعر الإنسان يحتاج للغسل حين يصبح دهنيا، مشيرا إلى أن مدة ظهور وإنتاج الدهون تختلف من شخص لآخر بناء على هرموناته وأيضا جيناته.

ونقل المصدر عن اختصاصية الأمراض الجلدية بارادي ميرميراني، قولها إن الهرمونات المسؤولة عن زيادة إفراز الدهون ترتفع خلال فترة البلوغ، وهو ما يجعل الكثير منا يمتلك شعرا دهنيا مع تقدمه في العمر.

وأوضحت ميرميراني: “وبالتالي، فإن الإجابة عن السؤال الشائك بخصوص عدد مرات غسل الشعر تختلف من شخص لآخر”.

وتابعت: “المؤكد أننا لا نحتاج إلى غسل شعرنا كل يوم. لأن الغسل اليومي يضر أكثر مما ينفع”.

من جهة أخرى، قال طبيب الأمراض الجلدية في مركز بوسطن الطبي لين غولدبرغ، إنه يجب وضع 3 أمور أساسية بعين الاعتبار عند محاولة الجواب على هذا السؤال، وهي:

نوع الجلد

إذا كانت بشرتك غير دهنية، فربما تحتاج إلى غسل شعرك مرة أو مرتين في الأسبوع، وفي حال كانت فروة رأسك دهنية، فقد تحتاج إلى غسل شعرك أكثر من ذلك.

بنية الشعر

طول شعرك ونوعيته يؤثران على سرعة انتشار الدهون. إذا كان شعرك خشنا أو مجعدا، فإنه ينصح بغسله مرة واحدة في الأسبوع.

وفي المقابل، يحتاج الأشخاص ذوو الشعر الناعم الأملس إلى الشامبو مرتين في الأسبوع أو أكثر.

شكل شعرك

شيء آخر يجب مراعاته، هو شكل شعرك. إذا كان شعرك تعرض للتلف أو الضرر بسبب كثرة التصفيف، فإنه يجب غسله بشكل أقل (مرة واحدة في الأسبوع)، كما تقول ميرميراني.

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