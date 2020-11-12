الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الزكاة والدخل» توضح خطوات الإبلاغ عن منشأة لا تُصدر فواتير ضريبية (فيديو)

«الزكاة والدخل» توضح خطوات الإبلاغ عن منشأة لا تُصدر فواتير ضريبية (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير :

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل ، إجراءات الإبلاغ عن منشأة لا تصدر فواتير ضريبية أو فواتير بدون رقم ضريبي .

وكشفت الهيئة أن الخطوات تتمثل في الإبلاغ من خلال تطبيق “ضريبتك المضافة” وإرفاق مستندات تؤكد صحة البلاغ .

وأشارت الهيئة إلى أن المُبلغ سيتلقى رسالة بأنه تم استلام بلاغه ، ويتم إعطائه رقم للمتابعة معه .

وقالت الهيئة إنه حال رصد المخالفة ستصل للمُبلِغ رسالة بالتأكد من البلاغ ومن ثم إرسال مكافأة تشجيعية بعد أن يكون المخالف قام بسداد الغرامات .

مواد ذات صلة

«شركة الكهرباء» توضح خطوات تقديم طلب «عداد مؤقت»

«شركة الكهرباء» توضح خطوات تقديم طلب «عداد مؤقت»

«الزكاة والدخل» تكشف عن آخر موعد لتقديم إقرارات «ضريبة السلع الانتقائية»

«الزكاة والدخل» تكشف عن آخر موعد لتقديم إقرارات «ضريبة السلع الانتقائية»

وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

«الزكاة والدخل» تطلق الدليل التفصيلي لضريبة التصرفات العقارية

«الزكاة والدخل» تطلق الدليل التفصيلي لضريبة التصرفات العقارية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>