«الزكاة والدخل» توضح خطوات الإبلاغ عن منشأة لا تُصدر فواتير ضريبية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل ، إجراءات الإبلاغ عن منشأة لا تصدر فواتير ضريبية أو فواتير بدون رقم ضريبي .

وكشفت الهيئة أن الخطوات تتمثل في الإبلاغ من خلال تطبيق “ضريبتك المضافة” وإرفاق مستندات تؤكد صحة البلاغ .

وأشارت الهيئة إلى أن المُبلغ سيتلقى رسالة بأنه تم استلام بلاغه ، ويتم إعطائه رقم للمتابعة معه .

وقالت الهيئة إنه حال رصد المخالفة ستصل للمُبلِغ رسالة بالتأكد من البلاغ ومن ثم إرسال مكافأة تشجيعية بعد أن يكون المخالف قام بسداد الغرامات .