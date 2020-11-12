«الزكاة والدخل» توضح خطوات الإبلاغ عن منشأة لا تُصدر فواتير ضريبية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل ، إجراءات الإبلاغ عن منشأة لا تصدر فواتير ضريبية أو فواتير بدون رقم ضريبي .
وكشفت الهيئة أن الخطوات تتمثل في الإبلاغ من خلال تطبيق “ضريبتك المضافة” وإرفاق مستندات تؤكد صحة البلاغ .
وأشارت الهيئة إلى أن المُبلغ سيتلقى رسالة بأنه تم استلام بلاغه ، ويتم إعطائه رقم للمتابعة معه .
وقالت الهيئة إنه حال رصد المخالفة ستصل للمُبلِغ رسالة بالتأكد من البلاغ ومن ثم إرسال مكافأة تشجيعية بعد أن يكون المخالف قام بسداد الغرامات .
#بالمختصر
ماهي إجراءات التبليغ عن منشأة لا تصدر فواتير ضريبية أو فواتير بدون رقم ضريبي.#ساعة_توعيةpic.twitter.com/3YMUUKEr4E
— الهيئة العامة للزكاة والدخل (@gazt_ksa)November 11, 2020