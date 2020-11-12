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«هواوي» تستعد لإطلاق مكبر صوتي ذكي.. تعرّف على مميزاته

«هواوي» تستعد لإطلاق مكبر صوتي ذكي.. تعرّف على مميزاته
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تواصل- فريق التحرير:

تستعد شركة ”هواوي“ لإطلاق مكبر صوت ذكي جديد مع مساعد صوتي، وفقًا لمصادر موقع ”جيزموشينا“ التقني.

 وتشير رسوم توضيحية  ”مسربة“ على الإنترنت، أنه سيأتي المنتج الجديد بشاشة مدمجة من خلالها سيتمكن المستخدمون من مشاهدة مقاطع الفيديو وكذلك مواقع الويب، كما يتيح وجود كاميرا مدمجة تنظيم جلسات دردشة عبر الفيديو.

 وذكر التقرير أن المكبر الذكي يتضمن جزءا شبكيا أسفل الشاشة، يخفي السماعة خلفه، وتحتوي هذه المنطقة أيضًا على مقبض دائري، تسمح للمستخدمين بتنفيذ عدة إجراءات، على سبيل المثال، تغيير مستوى الصوت أو تبديل المقطوعات الموسيقية.

 ومن بين أمور أخرى، يتميز منتج هواوي الجديد بإمكانية التفاعل مع الأجهزة الأخرى في المنزل الذكي، بالإضافة إلى أنه سيكون قادرًا على العمل بشكل مستقل، ومدعومًا ببطارية قابلة لإعادة الشحن.

 ولم يرد أي معلومات حول سعر المنتج الذكي الجديد ومتى سيتم عرضه للبيع، لكن تتوقع شركة كاناليس العالمية الرائدة في مجال تحليلات سوق التكنولوجيا، أن تبلغ الشحنات العالمية من مكبر الصوت الذكي والشاشات نحو 135 مليون وحدة هذا العام، وفي عام 2021، من المتوقع أن تزيد بنسبة 21٪، ونتيجة لذلك، سيصل حجم الإنتاج إلى 163 مليون وحدة.

 

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