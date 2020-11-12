بالفيديو.. دوريات الأمن بمكة تضبط المخالفين للذوق العام والإجراءات الاحترازية

تواصل – فريق التحرير :

وثق فيديو من سناب وزارة الداخلية ، قيام الجهات الأمنية بمكة بضبط عدد من المخالفات المتعلقة بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا ، وكذلك مخالفات لائحة الذوق العام.

وأظهر الفيديو ، لحظة ضبط رجال الأمن المُخالفين وتوعيتهم بخطورة المخالفات التي قاموا بارتكابها ، وكذلك توعية المواطنين والمقيمين عبر مكبرات الصوت ، حيث ردد رجال الأمن “التباعد الله يعطيكم العافية” .

فيما حرر رجال الأمن ، مخالفات فورية بحق المخالفين للإجراءات الوقائية والذوق العام بعدد من الأماكن العامة.