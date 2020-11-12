هل المشي في الممشى يحرق دهون أقل من استخدام “السير”؟.. استشاري يجيب

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أوضح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، الفرق بين ممارسة المشي في الممشى أو على السير، ومدى صحة ما يقال بأن المشي في الممشى يحرق دهوناً أقل.

وقال النمر إنه لا فرق بين المشي على السير أو في الممشى وأن كليهما يحرق الدهون بنفس الكمية، مبيناً أن الأمر يعتمد على سرعة المشي ومدته.

من جهة أخرى، وجه النمر نصيحة للمرافقين للمرضى قائلاً: “لا تكن مرافقاً سلبياً للمريض بل يجب أن تكون عوناً للطبيب والمريض معاً في المضي قُدُماً في ما فيه مصلحة المريض وشدّ أزر المريض وأطْره على العلاج أطْراً. “