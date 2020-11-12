وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى مشروع البحر الأحمر

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي معلومات المشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

– محاسب مشروع (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، أو المجالات ذات الصلة.

– مساعد تنفيذي: شهادة البكالوريوس في تخصص .

– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة البناء).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف “هنا” .