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إحصائية تكشف عن أعداد المنشآت المستفيدة من مبادرة استرداد الرسوم الحكومية

إحصائية تكشف عن أعداد المنشآت المستفيدة من مبادرة استرداد الرسوم الحكومية
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت إحصائية حديثة صادرة عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن أعداد المنشآت المستفيدة من مبادرة استرداد الرسوم الحكومية خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ووفقاً لـ”الوطن”، أوضحت الهيئة أنه استفادت من المبادرة  حوالى 6102 منشأة صغيرة ومتوسطة بنحو 245 مليون ريال، وذلك  ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص لتسهيل دخول المنشآت الجديدة إلى سوق العمل.

وأبانت الهيئة أن إجمالي حجم تمويل هذه الفئة من المنشآت في الربع الأول من العام الجاري بلغ 135.060 مليون ريال، من القطاع المصرفي حوالي 125.162 مليون ريال، ومن قطاع شركات التمويل نحو 9.898 ملايين ريال.

وكانت الهيئة قد أوضحت أن إجمالي عدد الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 4.95 ملايين موظف، وصل إجمالي رواتبهم إلى 10.67 مليارات ريال خلال الربع الثاني من العام 2020.

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