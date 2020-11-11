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اعتراض وتدمير «مسيرة مفخخة» أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المملكة

اعتراض وتدمير «مسيرة مفخخة» أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المملكة
العقيد الركن تركي المالكي
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تواصل – واس:

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وصرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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