«الحصيني»: «البسوا ولبسوا عيالكم في الليل»..انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

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توقع الباحث في علوم الطقس والمناخ وعضو “تسميات” عبدالعزيز بن محمد الحصيني انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة على 7 مناطق بالمملكة تدريجيًا، حيث أشار إلىتسرب هواء بارد وهو السبب في انخفاض درجات الحرارة بمقدار 4 إلى 6 درجات مئوية.

وقال “الحصيني” عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: إن بداية الانخفاض ستكونعلى المنطقة الشمالية وتبوك ثم الجوف ثم حائل ومن يوم الجمعة على القصيم فالرياض فالشرقية مع ارتفاع نسبة الرطوبة واحتمال تشكل النقيض”.

وتابع الباحث في علوم الطقس موضحًا: “النفيض هو السحب المنخفضة التي تتحرك مع الهواء البسوا ولبسوا عيالكم في الليل في الأماكن المكشوفة متوقع بإذن الله -يوم الخميس 1442/3/26هـ وليلة الجمعة أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من الشمالية والجوف وحائل والكويت والقصيم والشرقية والصمان والباحة وعسير وجازان”.

الحمد لله

1-من الخميس 1442/3/26هـ متوقع – ان شاء الله – تسرب هواء بارد يكون سبب في انخفاض ملحوظ في الحرارة ومقدار الإنخفاض من اربع الى ست درجات مئوية البداية على الشمالية وتبوك ثم الجوف ثم حائل ومن الجمعة على القصيم فالرياض فالشرقية مع ارتفاع نسبة الرطوبة واحتمال تشكل النقيض يتبعpic.twitter.com/vJxV9Bl4F8 — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini)November 11, 2020