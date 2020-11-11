ضبط معملين و7 آلاف قطعة من الأنواط والرتب العسكرية بالرياض (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إمارة الرياض، مساء الأربعاء، أن اللجنة الأمنية في الإمارة تمكنت من ضبط معملين و٧ آلاف قطعة مختلفة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة.

وأوضحت الإمارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض ضبطت في جولة تفتيشية أمس معملين مخالفين لصناعة الأنواط والشعارات العسكرية.

كما تم ضبط 7 آلاف قطعة من الرتب والأنواط العسكرية المخالفة, و 16 بدلة عسكرية في محل مخالف, وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.