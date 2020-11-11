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«وميض لحظي» يصيب اثنين من العاملين داخل مطعم بالرياض (صور)

«وميض لحظي» يصيب اثنين من العاملين داخل مطعم بالرياض (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض مساء اليوم، حادثاً عرضياً لتسرب غاز في مطعم بحي صلاح الدين نتج عنه (وميض لحظي).

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، أن الحادث تسبب في إصابة شخصين من العاملين في الموقع ، وحالتهما – ولله الحمد- مستقرة.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني مجموعة من الصور وثقت من خلالها الأضرار التي خلفها الوميض اللحظي وجهود رجال الدفاع المدني في مباشرة الحادث.

 

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