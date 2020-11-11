مقطع يرصد استهتار قائد دراجة بخارية كاد يُكلفه حياته وحياه سالكي الطريق

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نشر حساب طرق الرياض مقطع فيديو مصور لسائق دراجة بخارية يسير وسط طريق عام دون الاهتمام بتركيب الإضاءات التحذيرية خلف وأمام دراجته، مما قد يُعرضه ويُعرّض غيره بنسبة كبيرة لحادث خاصة على الطرق التي تكون كبيرة نسبيًا وبخاصة بمدينة الرياض.

وقال الحساب عبر تغريدة له بموقع تويتر: “بعض سائقي دراجات توصيل الطلبات تقود بإستهتار دون إضاءة خلفية وأمامية معرضين أنفسهم وسالكي الطريق لخطر الحوادث المرورية”.