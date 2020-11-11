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أبرز تعديلات «مجلس الوزراء» لقواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة

أبرز تعديلات «مجلس الوزراء» لقواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت جريدة أم القرى، اليوم الأربعاء، أبرز التعديلات في قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، وجاءت التعديلات في قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة كالتالي:

– ألا تقل سنوات خبرة المتعاقد معه عن أربع سنوات بعد درجة البكالوريوس ، أو سنتين إذا كان يحمل مؤهلا أعلى.

– يجوز للطرف الأول – متى رأى ذلك مناسبا- منع الطرف الثاني عند تجديد العقد علاوة أداء لا تزيد نسبتها على ( ۱۰ % ) من الأجر الأساسي ، بشرط ألا يقل تقديره في تقويم الأداء عن ( جيد ).

– إذا لم يلتزم أي من الطرفين بالمدة المحددة لتقديم إشعار إنهاء العقد أو عدم تجديده ، فإنه يترتب على الطرف غير الملتزم أن يدفع للطرف الآخر تعويضا يعادل أجر ( ستين ) يوما ، وذلك دون إخلال بما ورد في المادة الخامسة عشرة من العقد

– ألا يزيد مجموع من يمنحون علاوة أداء بما يزيد على ( 5 % ) من الأجر الأساس – بناء على قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة بناء على قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة ، و قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ، ما نسبته ( ۳۰ % ) ممن تجدد عقودهم لدى الجهة وفقا لأي من تلك القواعد ، في تلك السنة المالية.

 

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