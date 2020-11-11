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القبض على شخص أطلق النار على ممارس صحي في مواقف أحد المستشفيات بالجوف

القبض على شخص أطلق النار على ممارس صحي في مواقف أحد المستشفيات بالجوف
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تواصل – فريق التحرير:

صرّح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر أقدم على إطلاق النار على ممارس صحي في مواقف أحد المستشفيات بمدينة سكاكا، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام الإجراءات الجزائية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

وكانت وزارة الصحة قد ذكرت أنالإعتداء على الممارس الصحي لفظياً أو جسدياً جريمة يعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تصل إلى (10) سنوات أو الغرامة التي تصل إلى مليون ريال.

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