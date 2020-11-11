شاهد.. هكذا تواصل فرق الطوارئ بـ«الحدود الشمالية» تصريف مياه الأمطار

تواصل – فريق التحرير:

تواصل فرق الطوارئ بأمانة منطقة الحدود الشماليةانتشارها على المناهل وشبكات تصريف الأمطار بمدينة عرعر للتأكد من جاهزيتها وإزالة أي عوائق قد تحول دون تصريف المياه .

ووفقًا لحساب أمانة المنطقة عبر تويتر، فقد أكد أن فرق الطوارئتباشر أعمالها في مواجهة الحالة المطرية على مدينة عرعر عبر انتشار كافة معداتها وطاقتها البشرية بالشوارع والميادين للتأكد من تصريف مياة الأمطار .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أعلنت مرور معظم مناطق المملكة بحالة من الأمطار الرعدية ومن بينها منطقتي الجوف والحدود الشمالية، حتى يوم الجمعة.

فيما أطلقت الهيئة تنبيه متقدم برفع درجة الإنذار على مدن (العويقلية – عرعر – رفحاء ) بوجود أمطار متوسطة إلى غزيرة ونشاط في الرياح السطحية وتدني مستوى الرؤية وتساقط البرد، مُحذرة من شبه انعدام في الرؤية.