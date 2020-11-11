أثناء حضور القنصل الفرنسي.. إمارة مكة تكشف تطورات التحقيق في حادثة الاعتداء الفاشل بجدة

تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسرى بأن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم الأربعاء حادثة اعتداء فاشل وجبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة. نتح عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين.

وأضاف سلطان الدوسري، في بيان نشرته إمارة مكة عبر حسابها في “تويتر”، أن الجهات الأمنية باشرت التحقيقات في ذلك ولا يزال محل المتابعة الأمنية.