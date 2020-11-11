الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أثناء حضور القنصل الفرنسي.. إمارة مكة تكشف تطورات التحقيق في حادثة الاعتداء الفاشل بجدة

أثناء حضور القنصل الفرنسي.. إمارة مكة تكشف تطورات التحقيق في حادثة الاعتداء الفاشل بجدة
0

تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسرى بأن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم الأربعاء حادثة اعتداء فاشل وجبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة. نتح عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين.

وأضاف سلطان الدوسري، في بيان نشرته إمارة مكة عبر حسابها في “تويتر”، أن الجهات الأمنية باشرت التحقيقات في ذلك ولا يزال محل المتابعة الأمنية.

 

مواد ذات صلة

شاهد.. محافظ جدة يطمئن على صحة مصابي حادث الاعتداء على المقبرة

شاهد.. محافظ جدة يطمئن على صحة مصابي حادث الاعتداء على المقبرة

إمارة مكة: إصابة موظف بالقنصلية اليونانية ورجل أمن في حادث مقبرة جدة

إمارة مكة: إصابة موظف بالقنصلية اليونانية ورجل أمن في حادث مقبرة جدة

قناة “الإخبارية”: طوق أمني متكامل حول مقبرة لغير المسلمين في جدة (فيديو)

قناة “الإخبارية”: طوق أمني متكامل حول مقبرة لغير المسلمين في جدة (فيديو)

إزالة مخيمات عشوائية على مساحة 30 ألف م2 بجدة

إزالة مخيمات عشوائية على مساحة 30 ألف م2 بجدة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>