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40 وظيفة شاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز.. التفاصيل ورابط التقديم

40 وظيفة شاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز.. التفاصيل ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر (40) وظيفة شاغرة للرجال والنساء (إدارية، تقنية, صحية)  في ,الرياض، جدة، الأحساء , وفق التالي:

  • مساعد أبحاث
  • منسق أبحاث ثالث
  • أستاذ مساعد تمريض
  • أخصائي إدارة جودة ثاني
  • مساعد مكتب
  • مدخل بيانات
  • أخصائي مهارات إكلينيكية ثاني
  • عالم أبحاث
  • باحث ما بعد الدكتوراه
  • عالم أبحاث مشارك
  • أمين مختبر – العلاج المهني
  • أمين مختبر – العلاج التنفسي
  • أخصائي سلامة
  • سائق ,للرجال
  • مساعد إداري ثالث
  • مساعد بحث أول
  • مساعد بحث ثاني
  • مسؤول شؤون طلاب ثاني
  • مسجل قاعدة بيانات البحوث
  • أخصائي إحصاء ثاني
  • مشرف خدمات معمل الأسنان
  • مراقب مخزون
  • مشرف الإمدادات المعقمة للإدارة المركزية
  • مشغل غرفة إنذار الحريق
  • مشغل رسومات أول
  • داعم فني ثاني
  • مساعد إداري ثاني
  • منسق الأقسام الإكلينيكية
  • فني أشعة أسنان
  • مبرمج ,للنساء
  • منسق إداري
  • أخصائي وبائيات
  • فني اتصالات ثاني
  • مساعد إداري ثالث

» الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية.
– الوظائف تتطلب خبرة
– إجادة اللغة الإنجليزية حسب الوصف الوظيفي
– إجادة استخدام الحاسب الآلي

• وأشارت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية أنه يمكن التقديم على الوظائف خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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