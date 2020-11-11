40 وظيفة شاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز.. التفاصيل ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر (40) وظيفة شاغرة للرجال والنساء (إدارية، تقنية, صحية) في ,الرياض، جدة، الأحساء , وفق التالي:
- مساعد أبحاث
- منسق أبحاث ثالث
- أستاذ مساعد تمريض
- أخصائي إدارة جودة ثاني
- مساعد مكتب
- مدخل بيانات
- أخصائي مهارات إكلينيكية ثاني
- عالم أبحاث
- باحث ما بعد الدكتوراه
- عالم أبحاث مشارك
- أمين مختبر – العلاج المهني
- أمين مختبر – العلاج التنفسي
- أخصائي سلامة
- سائق ,للرجال
- مساعد إداري ثالث
- مساعد بحث أول
- مساعد بحث ثاني
- مسؤول شؤون طلاب ثاني
- مسجل قاعدة بيانات البحوث
- أخصائي إحصاء ثاني
- مشرف خدمات معمل الأسنان
- مراقب مخزون
- مشرف الإمدادات المعقمة للإدارة المركزية
- مشغل غرفة إنذار الحريق
- مشغل رسومات أول
- داعم فني ثاني
- مساعد إداري ثاني
- منسق الأقسام الإكلينيكية
- فني أشعة أسنان
- مبرمج ,للنساء
- منسق إداري
- أخصائي وبائيات
- فني اتصالات ثاني
- مساعد إداري ثالث
» الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية.
– الوظائف تتطلب خبرة
– إجادة اللغة الإنجليزية حسب الوصف الوظيفي
– إجادة استخدام الحاسب الآلي
• وأشارت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية أنه يمكن التقديم على الوظائف خلال الرابط التالي (اضغط هنا).