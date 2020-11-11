40 وظيفة شاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر (40) وظيفة شاغرة للرجال والنساء (إدارية، تقنية, صحية) في ,الرياض، جدة، الأحساء , وفق التالي:

مساعد أبحاث

منسق أبحاث ثالث

أستاذ مساعد تمريض

أخصائي إدارة جودة ثاني

مساعد مكتب

مدخل بيانات

أخصائي مهارات إكلينيكية ثاني

عالم أبحاث

باحث ما بعد الدكتوراه

عالم أبحاث مشارك

أمين مختبر – العلاج المهني

أمين مختبر – العلاج التنفسي

أخصائي سلامة

سائق ,للرجال

مساعد إداري ثالث

مساعد بحث أول

مساعد بحث ثاني

مسؤول شؤون طلاب ثاني

مسجل قاعدة بيانات البحوث

أخصائي إحصاء ثاني

مشرف خدمات معمل الأسنان

مراقب مخزون

مشرف الإمدادات المعقمة للإدارة المركزية

مشغل غرفة إنذار الحريق

مشغل رسومات أول

داعم فني ثاني

مساعد إداري ثاني

منسق الأقسام الإكلينيكية

فني أشعة أسنان

مبرمج ,للنساء

منسق إداري

أخصائي وبائيات

فني اتصالات ثاني

مساعد إداري ثالث

» الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية.

– الوظائف تتطلب خبرة

– إجادة اللغة الإنجليزية حسب الوصف الوظيفي

– إجادة استخدام الحاسب الآلي

• وأشارت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية أنه يمكن التقديم على الوظائف خلال الرابط التالي (اضغط هنا).