الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

حالة نادرة طبيًا … استخراج 2.5 كيلوغرام «شَعر» من معدة فتاة بالمدينة المنورة

حالة نادرة طبيًا … استخراج 2.5 كيلوغرام «شَعر» من معدة فتاة بالمدينة المنورة
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكن فريق طبي في مستشفى المدينة المنورة العام من استخراج كتلة من الشعر يقدر وزنها بكيلوغرامين ونصف من معدة فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً، كانت قد تجمعت لعدة سنوات.

ووفقًا لـ”عكاظ”، فقد راجعت الفتاة المستشفى بعد تعرضها لآلام في البطن، وأجريت لها عملية جراحية لاستخراج الكتلة.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق أن الفتاة كانت تعاني من عدم احتمال الأكل والشرب، وبعد إجراء الفحوصات تبين وجود انسداد في تجويف المعدة، حيث تقرر إجراء عملية لاكتشاف سبب الانسداد، وأجريت لها العملية واتضح وجود كتلة من الشعر داخل المعدة، مبيناً أن الانسداد ممتد من فتحة الفؤاد بأعلى المعدة وحتى فتحة البواب المؤدية الي الأثني عشر وتم استخراج الكتلة على شكل أسطواني، ويقدر قطرها بـ9 سم وطولها 48 سم.

وتمت العملية على يد فريق طبي بمستشفى المدينة المنورة برئاسة استشاري الجراحة د. الجيلي مقبل، بمشاركة استشاري جراحة الجهاز الهضمي، وغادرت المريضة المستشفى بعد تماثلها للشفاء.

في حين لفتت مصادر طبية بالمستشفى إلى أن الحالة تعد من الحالات النادرة ويعزى السبب لحالة نفسية ترغم المريض على أكل الشعر لسنوات طويلة.

مواد ذات صلة

«الحصيني» يتوقع خريطة الأمطار خلال الساعات المقبلة على مناطق المملكة

«الحصيني» يتوقع خريطة الأمطار خلال الساعات المقبلة على مناطق المملكة

خلال الأيام المقبلة.. «الدفاع المدني» يُطلق تحذيرًا يشمل 11 منطقة بهطول أمطار رعدية

خلال الأيام المقبلة.. «الدفاع المدني» يُطلق تحذيرًا يشمل 11 منطقة بهطول أمطار رعدية

«الأرصاد» تتوقع: استمرار هطول الأمطار الرعدية على هذه المناطق

«الأرصاد» تتوقع: استمرار هطول الأمطار الرعدية على هذه المناطق

«الأرصاد» تتوقع هطول أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق

«الأرصاد» تتوقع هطول أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>