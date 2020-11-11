حالة نادرة طبيًا … استخراج 2.5 كيلوغرام «شَعر» من معدة فتاة بالمدينة المنورة

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تمكن فريق طبي في مستشفى المدينة المنورة العام من استخراج كتلة من الشعر يقدر وزنها بكيلوغرامين ونصف من معدة فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً، كانت قد تجمعت لعدة سنوات.

ووفقًا لـ”عكاظ”، فقد راجعت الفتاة المستشفى بعد تعرضها لآلام في البطن، وأجريت لها عملية جراحية لاستخراج الكتلة.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق أن الفتاة كانت تعاني من عدم احتمال الأكل والشرب، وبعد إجراء الفحوصات تبين وجود انسداد في تجويف المعدة، حيث تقرر إجراء عملية لاكتشاف سبب الانسداد، وأجريت لها العملية واتضح وجود كتلة من الشعر داخل المعدة، مبيناً أن الانسداد ممتد من فتحة الفؤاد بأعلى المعدة وحتى فتحة البواب المؤدية الي الأثني عشر وتم استخراج الكتلة على شكل أسطواني، ويقدر قطرها بـ9 سم وطولها 48 سم.

وتمت العملية على يد فريق طبي بمستشفى المدينة المنورة برئاسة استشاري الجراحة د. الجيلي مقبل، بمشاركة استشاري جراحة الجهاز الهضمي، وغادرت المريضة المستشفى بعد تماثلها للشفاء.

في حين لفتت مصادر طبية بالمستشفى إلى أن الحالة تعد من الحالات النادرة ويعزى السبب لحالة نفسية ترغم المريض على أكل الشعر لسنوات طويلة.