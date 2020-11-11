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«وزير الصناعة»: توظيف نحو 3000 مواطن والترخيص لـ 124 مصنعاً في الشهر الماضي

«وزير الصناعة»: توظيف نحو 3000 مواطن والترخيص لـ 124 مصنعاً في الشهر الماضي
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تواصل – واس:

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تقرير مؤشراتها لشهر أكتوبر2020 أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة والتي تحت الإنشاء حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي بلغت 9563 منشأة، مقارنة بـ9445 الشهر الماضي، بنسبة نمو تصل إلى 1.3%.
وقال معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف عبر حسابه الرسمي في تويتر: “واصل -بحمد الله- القطاع الصناعي اتجاهه الإيجابي لشهر أكتوبر بتوظيف حوالي ثلاثة آلاف سعودي والترخيص ل 124 مصنعا تخلق خمسة آلاف فرصة عمل مستقبلية، وبدء الإنتاج لـ31 مصنعا رغم ظروف الجائحة، هذه ثمرة للدعم الكبير للقطاع، ودليل تكامل القطاعين الحكومي والخاص وجهود زملائي في المنظومة”.

ويوضح التقرير الشهري أن القطاع الصناعي خلق شهر أكتوبر 4976 وظيفة، منها 2986 وظيفة للسعوديين، فيما بلغ عدد الوافدين الذين غادروا القطاع الصناعي خلال هذا الشهر 1594 عاملا، كما أن تراخيص المصانع الجديدة التي تم إصدارها يصل إلى 124 مصنعاً، منها 31 مصنعاً بدأت الإنتاج الفعلي، فيما بلغ حجم الاستثمار في المصانع الجديدة 1.56 مليار ريال.

وذكر التقرير الشهري بالتفصيل الأنشطة الصناعية في القطاع التي يبلغ عدد مصانعها بنهاية شهر أكتوبر الماضي 9563 مصنعاً تشمل 1055 مصنعاً للمنتجات الغذائية، و1253 مصنعاً لمنتجات المطاط، إضافة إلى 1418 مصنعاً للأنشطة الأخرى، وكذلك 1156 مصنعاً لمنتجات المعادن المشكّلة باستثناء الآلات والمعدات، وعدد المصانع لمنتجات المعادن غير الفلزية الأخرى يبلغ 1926 مصنعاً، وعدد المصانع للورق ومنتجاته يبلغ 354 مصنعاً، إضافة إلى 322 مصنعاً للمعدات الكهربائية، وكذلك 318 مصنعاً للآلات غير المصنفة، إضافة إلى مصانع الفلزات البالغة 470 مصنعاً، فيما بلغ عدد مصانع المواد الكيماوية 941 مصنعاً، و350 مصنعاً متخصصاً في صناعة الأثاث.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر بشكل شهري مؤشراتها الشهرية للقطاع الصناعي، التي توضح إجمالي عدد المصانع في المملكة، وحجم الاستثمارات الصناعية، وكذلك الوظائف التي يخلقها القطاع، وكانت الوزارة أعلنت مؤخراً عن حجم النمو في القطاع الصناعي بعد قرار تحمّل الدولة للمقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، حيث شهد القطاع نمواً كبيراً في عدد المنشآت الصناعية وحجم الاستثمار فيها، كما تمكّن من خلق نحو 35 ألف وظيفة بنسبة توطين تصل إلى 40%.

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